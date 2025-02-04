Невилл об аренде Рэшфорда в «Виллу»: «Ему нужно перезагрузить карьеру. Аморим обозначил свою позицию по Маркусу, могу представить, насколько он разочарован»
Бирмингемский клуб арендовал вингера у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа за 40 млн фунтов и взял на себя 75% его зарплаты.
– Думаю, это было нужно ему, учитывая комментарии тренера [Рубена Аморима] за последние пару недель. Пути назад нет.
Маркусу нужно было уйти – просто играть в футбол, перезагрузить карьеру. Он перешел в великий клуб, команду, которая [играет] лучше, чем «Манчестер Юнайтед».
– Он может вернуться в «Ман Юнайтед»?
– Кто знает. Кажется, это будет непросто при Рубене Амориме. Он четко обозначил свою позицию по Маркусу своими словами, и я могу представить, насколько Рэшфорд разочарован, – сказал бывший защитник «МЮ».
Аморим о том, что Рэшфорд вне заявки в 7-й раз подряд: «С Маркусом «МЮ» сильнее, но я не изменю свою позицию до подходящего момента. Нам нужно установить стандарты, ничего личного»
Аморим не будет считать унижением голы Рэшфорда за «Астон Виллу»: «Отдавая игрока в аренду, вы ждете, что он станет лучше. Я сосредоточен на своих футболистах»
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