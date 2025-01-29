Аморим перестал общаться с Рэшфордом. Тренер «МЮ» обращается к форварду лишь в разговорах со всей командой (The Guardian)

Рубен Аморим перестал разговаривать с Маркусом Рэшфордом.

По информации The Guardian, главный тренер «Манчестер Юнайтед » обращается к Рэшфорду лишь при общении со всей командой, но не беседует с форвардом лично.

Рэшфорд не выходил на поле с 12 декабря. За это время нападающий попал в заявку «МЮ» лишь один раз.

Аморим о Рэшфорде вне заявки на матч с «Фулхэмом»: «Скорее возьму тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается каждый день. Все футболисты в одинаковой ситуации»