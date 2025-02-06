Аморим об изменениях в составе «МЮ»: «Это спорт результатов, я не наивен. Такое решение опасно для тренера, но я иду на риск, потому что это окупится»

Рубен Аморим высказался об изменениях состава «Манчестер Юнайтед».

«Мы идем на риск, но мы хотим, чтобы в команде было что-то другое. Это было мое решение.

Я не наивен, я говорил это много раз, это спорт результатов, и мы находимся в сложной ситуации. Я знал, когда выбирал эту профессию, что есть риск [плохих] результатов.

И, придя сюда, смотря на расписание и на команду, я знал, что решение все изменить в середине сезона без новых подписаний – это опасность для тренера. Но у меня есть четкое представление о том, что я хочу сделать. Я иду на этот риск, потому что в конечном итоге это окупится», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Невилл об атаке «МЮ»: «Майну, Гарначо и Диалло – легковесные игроки, на месте защитников «Пэлас» я бы думал, что превзойду их физически. С Хейлундом и Зиркзе можно было бы побороться»