Невилл об «МЮ»: «Думал, с приходом Аморима все наладится, но стало намного хуже. Чем больше вы проигрываете, тем сложнее заставить игроков поверить в вашу идею»

Гари Невилл заявил, что приход Рубена Аморима в «МЮ» не оправдал его ожиданий.

«Я думал, что с приходом Рубена Аморима все наладится. Думал, что появится энтузиазм и новая система, что они подпишут новых игроков, и мы увидим рост.

Мы увидели абсолютно противоположную картину. Стало намного хуже, и это удивительно. Но к концу сезона будет намного больнее, и это будет разрушительно.

Очевидно, Аморим останется, но чем больше вы проигрываете, тем сложнее убедить игроков в своей идее. В том, о чем он говорил в первые дни. Нужно, чтобы игроки поверили в это, но если они проигрывают, и их продолжают критиковать, то они становятся объектом большего внимания, а болельщики остаются недовольны.

Нельзя продолжать проигрывать. Это угнетает игроков до такой степени, что они теряют веру в эту идею. Это испортит начало следующего сезона. Он должен что-то предпринять. Он не может изменить свой подход, потому что отстаивает его до конца. И это правильно. Думаю, что с тех пор, как он пришел в «Манчестер Юнайтед », у него было больше поражений, чем в последних 75 [матчах] в «Спортинге ».

Ему это не понравится, но я думаю, что он должен все упростить. Ему может не нравиться Хейлунд , возможно, он не считает, что Зиркзе хорош, или ему могут не нравиться другие игроки. Он должен выбирать из игроков, которые у него есть, и рассчитывать на них.

Так больше не может продолжаться, они должны каким-то образом начать играть лучше, но откуда это возьмется? Должен сказать, что на данный момент «МЮ» находится в плачевной ситуации», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».