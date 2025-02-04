О′Хара о Рэшфорде: «МЮ» отпустил лучшего нападающего – их атака находится на уровне Чемпионшипа. Зиркзе не должен носить футболку клуба, Гарначо выглядит плохо, Хейлунд – не бомбардир»

Джейми О′Хара сравнил силу атаки «Манчестер Юнайтед» с уровнем Чемпионшипа.

Маркус Рэшфорд, выступавший за манкунианцев, перешел в «Астон Виллу».

«Маркус Рэшфорд может поставить в неловкое положение «Манчестер Юнайтед» и Рубена Аморима .

Я не виню во всем Аморима. Если у него есть футболист, который не хочет играть и говорит, что хочет уйти, то какой у него выбор? Думаю, что «Манчестер Юнайтед» хотел избавиться от зарплаты Рэшфорда. Самому игроку нужно было начать все сначала.

Посмотрим, что как получится у Рэшфорда, но позвольте сказать, что «Манчестер Юнайтед» находится в замешательстве, ведь их линия атаки находится на уровне Чемпионшипа и недостаточно хороша.

Джошуа Зиркзе не должен был носить футболку «Манчестер Юнайтед», Алехандро Гарначо смотрится плохо, Расмус Хейлунд не выглядит бомбардиром, Амад Диалло – единственная яркая искра. По-моему, «МЮ» отпустил своего лучшего нападающего.

Если «Астон Вилла » извлечет максимум пользы из Рэшфорда, «Манчестер Юнайтед» может оказаться в затруднительном положении», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О′Хара.