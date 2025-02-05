Невилл об атаке «МЮ»: «Майну, Гарначо и Диалло – легковесные игроки, на месте защитников «Пэлас» я бы думал, что превзойду их физически. С Хейлундом и Зиркзе можно было бы побороться»
Экс-защитник «МЮ» прокомментировал идею главного тренера играть с Кобби Майну на острие атаки в матче с «Кристал Пэлас» (0:2).
«Здесь может быть одно из двух – или он экспериментирует до такой степени, что просто пытается найти решение, которое работает в той системе, в которой он хочет играть, или ему не нравятся нападающие, которые у него есть.
Я думал, что на этой позиции будет играть Бруну Фернандеш, или же Алехандро Гарначо может играть впереди, а Фернандеш справа. Когда я увидел Майну в качестве центрального нападающего или подключающегося на эту позицию, я подумал, что все в порядке, можно получить контроль над игрой и добиться достойного футбола. И это обманчиво.
Смысл в том, чтобы отправить мяч в сетку, иметь игроков в штрафной, бороться с защитниками и убедиться, что вы действительно создаете моменты. Это не будет происходить так часто, когда Майну впереди, потому что все должно быть идеально.
В лице Майну, Гарначо и Амада Диалло у вас есть три довольно легковесных игрока – действительно талантливых хороших игрока, – но все должно быть абсолютно идеально. И если бы я был защитником «Кристал Пэлас», я бы подумал, что буду превосходить их физически.
Они играют остро и забивают голы, но они не быстрые, и среди них нет настоящих бомбардиров, поэтому как защитник я бы думал: «У нас есть шанс».
Я не говорю, что, если бы они увидели впереди Расмуса Хейлунда, они бы внезапно начали паниковать, но они бы подумали, что, по крайней мере, «МЮ» готов побороться физически. Джошуа Зиркзе – крупный парень.
Я не говорю, что они блестящие игроки, но, когда я увидел этот состав, я просто почувствовал, что «Кристал Пэлас» будет доволен», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
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