Конечны пропустит несколько недель после столкновения головами с Гави. У форварда «Алавеса» перелом лобной кости

Томас Конечны пропустит несколько недель после столкновения головами с Гави.

В начале матча «Алавеса» с «Барселоной» (0:1) в Ла Лиге хавбек каталонцев Гави, пытаясь достать до мяча головой, ударил в голову Конечного. Игрокам понадобилась медицинская помощь. Конечного увезли с поля на электрокаре с шейным ортезом.

По информации Mundo Deportivo, в понедельник аргентинец был выписан из больницы, но анализы показали серьезную травму головы и перелом лобной кости. Сейчас он находится дома.

Отмечается, что травма головы такого типа может надолго лишить игрока возможности выйти на поле. Трещина должна зарасти, тогда он сможет постепенно присоединится к тренировкам, а затем начнет играть в матчах.

В этом сезоне Конечны провел 14 матчей в Ла Лиге, забив 1 гол. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Гави избежал серьезной травмы после столкновения головами с игроком «Алавеса». Лапорта подтвердил: «Он сказал, что хотел продолжить. Болельщики могут не переживать»