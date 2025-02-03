Гави не смог ответить на вопрос врача «какой сегодня день?» после столкновения головами с игроком «Алавеса»: «Понятия не имею, #####»

Гави не смог ответить на вопрос врача после травмы головы.

В начале 1-го тайма матча Ла Лиги с «Алавесом » хавбек «Барселоны», пытаясь достать до мяча головой, ударил в голову игрока «Алавеса» Томаса Конечного. Игрокам понадобилась медицинская помощь. Конечного увезли с поля на электрокаре с шейным ортезом. Гави был готов продолжить встречу, но медперсонал «Барсы» не разрешил ему вернуться в игру – футболист был заменен на 14-й минуте.

Камеры Movistar зафиксировали разговор Гави с врачом команды, который задал футболисту несколько вопросов, чтобы получить представление о его состоянии.

Сначала Рикард Пруна спросил: «Какой сегодня день?» Гави ответил: «Я понятия не имею, ##### (блин)».

После этого доктор задал еще один вопрос: «А который час? Можешь сказать, во сколько начался матч?» На это хавбек сразу ответил: «В два часа».

Доктору не понравился первый ответ Гави – он решил, что игрок должен быть заменен. Полузащитник возражал, пока капитан команды Рафинья Диас не сказал ему: «Послушай меня, ты ударился головой, брат».

Клубный врач поделился своими наблюдениями с Хансом-Дитером Фликом : «Это шок». Главный тренер «Барселоны» убедил Гави покинуть поле, сказав: «Нам нужно быть осторожными».

Защитник Рональд Араухо тоже посоветовал 20-летнему футболисту поберечь себя: «Сегодня мы ничего не выиграем».

Гави избежал серьезной травмы после столкновения головами с игроком «Алавеса». Лапорта подтвердил: «Он сказал, что хотел продолжить. Болельщики могут не переживать»