Гави не смог ответить на вопрос врача «какой сегодня день?» после столкновения головами с игроком «Алавеса»: «Понятия не имею, #####»
В начале 1-го тайма матча Ла Лиги с «Алавесом» хавбек «Барселоны», пытаясь достать до мяча головой, ударил в голову игрока «Алавеса» Томаса Конечного. Игрокам понадобилась медицинская помощь. Конечного увезли с поля на электрокаре с шейным ортезом. Гави был готов продолжить встречу, но медперсонал «Барсы» не разрешил ему вернуться в игру – футболист был заменен на 14-й минуте.
Камеры Movistar зафиксировали разговор Гави с врачом команды, который задал футболисту несколько вопросов, чтобы получить представление о его состоянии.
Сначала Рикард Пруна спросил: «Какой сегодня день?» Гави ответил: «Я понятия не имею, ##### (блин)».
После этого доктор задал еще один вопрос: «А который час? Можешь сказать, во сколько начался матч?» На это хавбек сразу ответил: «В два часа».
Доктору не понравился первый ответ Гави – он решил, что игрок должен быть заменен. Полузащитник возражал, пока капитан команды Рафинья Диас не сказал ему: «Послушай меня, ты ударился головой, брат».
Клубный врач поделился своими наблюдениями с Хансом-Дитером Фликом: «Это шок». Главный тренер «Барселоны» убедил Гави покинуть поле, сказав: «Нам нужно быть осторожными».
Защитник Рональд Араухо тоже посоветовал 20-летнему футболисту поберечь себя: «Сегодня мы ничего не выиграем».
Гави избежал серьезной травмы после столкновения головами с игроком «Алавеса». Лапорта подтвердил: «Он сказал, что хотел продолжить. Болельщики могут не переживать»
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