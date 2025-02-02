Гави заменили на 14-й минуте после столкновения головами с игроком «Алавеса». Хавбек «Барсы» хотел играть дальше, Конечного увезли на носилках в шейном ортезе

Гави был заменен в 1-м тайме матча Ла Лиги против «Алавеса».

На 9‑й минуте встречи хавбек «Барсы», пытаясь достать до мяча головой, ударил в голову игрока «Алавеса» Томаса Конечного.

Игрокам понадобилась медицинская помощь. Конечного увезли с поля на электрокаре с шейным ортезом, а Гави был готов продолжить встречу. Но медперсонал «Барсы» не разрешил футболисту вернуться в игру.

Гави, который получил желтую карточку на 7-й минуте за фол на Науэле Теналье, на 14‑й минуте заменил Фермин Лопес. На замену Конечному вышел Карлос Мартин.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.