Гави заменили на 14-й минуте после столкновения головами с игроком «Алавеса». Хавбек «Барсы» хотел играть дальше, Конечного увезли на носилках в шейном ортезе
Гави был заменен в 1-м тайме матча Ла Лиги против «Алавеса».
На 9‑й минуте встречи хавбек «Барсы», пытаясь достать до мяча головой, ударил в голову игрока «Алавеса» Томаса Конечного.
Игрокам понадобилась медицинская помощь. Конечного увезли с поля на электрокаре с шейным ортезом, а Гави был готов продолжить встречу. Но медперсонал «Барсы» не разрешил футболисту вернуться в игру.
Гави, который получил желтую карточку на 7-й минуте за фол на Науэле Теналье, на 14‑й минуте заменил Фермин Лопес. На замену Конечному вышел Карлос Мартин.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем