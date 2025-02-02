Гави избежал серьезной травмы после столкновения головами с игроком «Алавеса». Лапорта подтвердил: «Он сказал, что хотел продолжить. Болельщики могут не переживать»
В начале 1-го тайма матча Ла Лиги с «Алавесом» хавбек «Барселоны», пытаясь достать до мяча головой, ударил в голову игрока «Алавеса» Томаса Конечного. Игрокам понадобилась медицинская помощь. Конечного увезли с поля на электрокаре с шейным ортезом. Гави был готов продолжить встречу, но медперсонал «Барсы» не разрешил ему вернуться в игру – футболист был заменен на 14-й минуте.
После матча пресс-служба «Барселоны» сообщила, что медобследование не выявило у Гави серьезных травм – полузащитник продолжит восстановление дома.
«Все хорошо, я поговорил с ним. Удар был очень сильный, он сказал мне, что хотел продолжить игру. Он в больнице, и с ним все в порядке, как и с Конечным. Это было страшно, но болельщики могут не переживать», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
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