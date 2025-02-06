Каборе о позиции Запада по отношению к России: «Я сожалею о том, что некоторые мешают спорт и политику. В Буркина-Фасо другое отношение к ситуации»
Шарль Каборе рассказал об отношении к России в Буркина-Фасо.
– Сейчас о России на Западе отзываются не очень хорошо. Как вы реагируете на это?
– Я точно не поддерживаю это. В Буркина-Фасо другое отношение к этой ситуации, у нас так не думают.
Я сожалею о том, что некоторые мешают спорт и политику. Я не политик, я этим не занимаюсь. Спорт не должен участвовать в этом, – сказал бывший полузащитник «Краснодара».
Каборе о расизме: «Он существует не только в России. Здесь есть люди, никогда не видевшие чернокожих, – как они отреагируют, по-вашему? Сейчас менталитет меняется»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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