Каборе о позиции Запада по отношению к России: «Я сожалею о том, что некоторые мешают спорт и политику. В Буркина-Фасо другое отношение к ситуации»

Шарль Каборе рассказал об отношении к России в Буркина-Фасо.

– Сейчас о России на Западе отзываются не очень хорошо. Как вы реагируете на это?

– Я точно не поддерживаю это. В Буркина-Фасо другое отношение к этой ситуации, у нас так не думают.

Я сожалею о том, что некоторые мешают спорт и политику. Я не политик, я этим не занимаюсь. Спорт не должен участвовать в этом, – сказал бывший полузащитник «Краснодара ».

Каборе о расизме: «Он существует не только в России. Здесь есть люди, никогда не видевшие чернокожих, – как они отреагируют, по-вашему? Сейчас менталитет меняется»