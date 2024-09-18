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  • Каборе о расизме: «Он существует не только в России. Здесь есть люди, никогда не видевшие чернокожих, – как они отреагируют, по-вашему? Сейчас менталитет меняется»
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Каборе о расизме: «Он существует не только в России. Здесь есть люди, никогда не видевшие чернокожих, – как они отреагируют, по-вашему? Сейчас менталитет меняется»

Шарль Каборе высказался на тему расизма в России.

«Я могу говорить о России только хорошее. Это правда, что в России холодно, но мы не были в стране в самые страшные морозы. Стадионы в России прекрасны, особенно после чемпионата мира. В России невероятно добрые люди.

Что касается расизма, то он существует везде, а не только в России. И в России есть люди, которые никогда в жизни не видели чернокожих. Как, по-вашему, они отреагируют, если увидят чернокожего человека? Сейчас менталитет меняется. И я могу сказать о России только положительные вещи.

В Россию не надо ехать в период с декабря по февраль. Но сейчас можно посещать страну даже в холодное время, потому что в ней все продумано до мелочей. Везде есть игры для детей, отличные супермаркеты, много другой инфраструктуры. И все безопасно. Жизнь в Москве невероятна», – сказал бывший полузащитник «Краснодара».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoШарль Каборе
logoКраснодар
дискриминация
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