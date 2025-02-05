Роднина об отстранении России: «Футбол и хоккей вернут в последнюю очередь. У индивидуальных спортсменов больше шансов выступить на Олимпиаде и других турнирах»
Ирина Роднина высказалась об отстранении России от международных турниров.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
«С командными видами спорта ситуация будет самой сложной.
У индивидуальных спортсменов в этом плане больше шансов выступить на Олимпийских играх и других крупных турнирах.
А футбол и хоккей вернут в самую последнюю очередь», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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