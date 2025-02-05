Роднина об отстранении России: «Футбол и хоккей вернут в последнюю очередь. У индивидуальных спортсменов больше шансов выступить на Олимпиаде и других турнирах»

Ирина Роднина высказалась об отстранении России от международных турниров.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«С командными видами спорта ситуация будет самой сложной.

У индивидуальных спортсменов в этом плане больше шансов выступить на Олимпийских играх и других крупных турнирах.

А футбол и хоккей вернут в самую последнюю очередь», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина .