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  • Наумов о штрафе Дзюбы за интервью: «Локо» нужно было заранее договариваться с ним о более цивилизованном расставании. Знали, кто он такой и как умеет высказываться»
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Наумов о штрафе Дзюбы за интервью: «Локо» нужно было заранее договариваться с ним о более цивилизованном расставании. Знали, кто он такой и как умеет высказываться»

Николай Наумов высказался о штрафе Артема Дзюбы за высказывания против «Локо».

Нападающий «Акрона» должен заплатить 250 тысяч рублей за интервью, данное «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Мир РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в словах Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

«Локомотиву» нужно было как-то заранее договариваться с Дзюбой о более цивилизованном расставании, чтобы у него не появилось мысли делать все те высказывания, которые оказались в интервью. Они ведь, когда подписывали контракт с Артемом, знали, кто он такой и как умеет высказываться в публичной плоскости о бывших руководителях. И не предвидеть такой момент очень неосмотрительно.

Есть известная поговорка «На каждый роток не накинешь платок». О том, что сказал Дзюба в отношении «Локомотива», все давно уже забыли. И тут спустя почти три месяца после того интервью клуб напомнил обо всех его словах, дав повод СМИ и болельщикам вновь поразбирать содержание сказанного Артемом. А изложенные им подробности крайне неприятны для нынешнего руководства «Локо». Так что не знаю, стоило ли идти в комитет по этике. На мой взгляд, зря клуб сделал это.

Что касается самого решения, то к РФС вопросов быть не может. Если в регламенте по этике прописан штраф в 250 тысяч рублей, значит, все решено правильно. Комитет ведь не инициировал сам это дело, а лишь откликнулся на запрос клуба и лиги, не имея формальных оснований их проигнорировать.

Возможно, этот штраф будет уроком для Дзюбы и других футболистов, что нельзя подобным образом высказываться о других субъектах футбола. Критиковать можно, но без оскорблений и унижений», – сказал бывший президент «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoАртем Дзюба
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Наумов
logoАкрон
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