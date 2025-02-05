Мостовой о штрафе Дзюбы за интервью: «Артем определенно не обеднеет. Мы похожи открытостью в общении, таким людям непросто приходится после завершения карьеры»

Александр Мостовой высказался о штрафе, наложенном на Артема Дзюбу за интервью.

Нападающий «Акрона » получил штраф на сумму 250 тысяч рублей из-за интервью, данного «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Мир РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в интервью Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

По инициативе «Локомотива » была проведена лингвистическая экспертиза.

«Не исключаю, что после такого решения футболисты могут менее охотно давать интервью. Хотя и за то, что не общаешься с журналистами, тоже можно получить.

Сумму комментировать не могу, комитет сам ее назначает, но Артем определенно не обеднеет. Мы с ним в один день родились, похожи с ним в том числе открытостью в общении.

Но я старше Артема, могу по своему опыту сказать, что таким людям непросто приходится после завершения карьеры», – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.