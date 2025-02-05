Попов о штрафе Дзюбы за интервью: «Показательная порка, детский сад. Человек сказал правду, ничего преступного, зачем «Локомотив» начал этим заниматься? Это останется на их совести»

Алексей Попов высказался о штрафе, наложенном на Артема Дзюбу за интервью.

Нападающий «Акрона» получил штраф на сумму 250 тысяч рублей из-за интервью, данного «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Мир РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в интервью Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

«Штраф Дзюбе – показательная порка, детский сад. Для остальных футболистов это не будет иметь последствий. Для меня это несправедливо. Человек сказал правду, как было. Почему он должен скрывать? У Дзюбы есть право говорить правду.

Может, корпоративная этика и должна существовать, но Артем не сказал ничего преступного. Не вижу смысла штрафовать Дзюбу, он никого не оскорблял, а просто рассказал о своем отношении к людям. До чего мы можем дойти, если будем штрафовать за высказывания отношения к людям? Это неконструктивно.

Конечно, Дзюба и «Локомотив» могли сесть и договориться, но, видимо, они не смогли к этому прийти. Зачем «Локомотив» начал этим заниматься? Это останется на их совести», – сказал экс-игрок «Рубина».

«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо»