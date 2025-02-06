«Ницца» вылетела из Кубка Франции от клуба из 4-й лиги, пропустив на 88-й и 97-й
«Ницца» проиграла «Бриошену» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции.
Клуб с Лазурного берега уступил команде из 4-го дивизиона, пропустив голы на 88-й и 97-й минутах.
После 20 туров «Ницца» занимает в Лиге 1 пятое место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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