Кубок Франции. 1/8 финала. «Страсбур» – «Анжер», «Тулуза» против «Генгама»
В Кубке Франции проходят матчи 1/8 финала.
Во вторник «Лилль» уступил «Дюнкерку» (1:1, по пенальти – 4:5), а «Ле-Ман» уступил «ПСЖ» (0:2). Трансляция этой игры проходила на Спортсе’’ в совместном эфире с телеканалом «Старт».
В среду «Страсбур» сыграет против «Анжера».
В четверг «Бургуан Жалье» примет «Ниццу».
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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