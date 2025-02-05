Кубок Франции. 1/8 финала. «Страсбур» – «Анжер», «Тулуза» против «Генгама»

В Кубке Франции проходят матчи 1/8 финала.

Во вторник «Лилль » уступил «Дюнкерк у» (1:1, по пенальти – 4:5), а «Ле-Ман » уступил «ПСЖ » (0:2). Трансляция этой игры проходила на Спортсе’’ в совместном эфире с телеканалом «Старт».

В среду «Страсбур » сыграет против «Анжера ».

В четверг «Бургуан Жалье » примет «Ниццу».

Кубок Франции

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Франции