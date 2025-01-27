Фанаты «Ниццы» вывесили баннеры «Да начнется охота на крыс» и «Мопе – из сына клуба в сына шлюхи» на матче с «Марселем». Мэр Марселя осудил их за расизм
26 января «Ницца» дома обыграла «Марсель» (2:0) в матче 19-го тура Лиги 1.
Во время игры фанаты «Ниццы» из объединения Ultras Populaire Sud вывесили несколько баннеров. Один из был обращен ко всей команде соперников: «Солнце садится над Ниццей. Да начнется охота на крыс».
Также болельщики «Ниццы» оскорбляли форварда Нила Мопе. Летом воспитанник «Ниццы» перешел в «Марсель». До начала игры фанаты пели «Мать Нила Мопе – большая шлюха». Также они освистали Мопе при объявлении составов и посвятили ему отдельный баннер: «Мопе, из сына клуба ты превратился в сына шлюхи».
Мэр Марселя Бенуа Пайян осудил баннер про крыс, назвав его расистским.
«Расистские высказывания недопустимы на стадионе. Я прошу лигу больше не допустить такого», – написал политик в X.
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