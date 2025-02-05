Аршавин о Луисе Энрике в «Зените»: «Крепкий и сильный, напоминает Дугласа Косту по манере, уверен в своей скорости. Ощущение, что приехал «на опыте»

Андрей Аршавин высказался о новичке «Зенита» Луисе Энрике Андре.

«Ощущение, что он приехал «на опыте». Обычно, когда игрок приходит, он хочет что‑то доказать, мельтешит, старается обыграть по 10 человек. А Луис Энрике – пока спокойненько. Где надо – отыграется, не будет форсировать получить мяч.

А где надо, наоборот, старается взорваться. Крепкий и сильный. По манере напоминает Дугласа Косту . Настолько уверен в своей скорости, что заранее «прокидывает» своего защитника», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.

Луис Энрике взял в «Зените» 11-й номер, Дркушич – 6-й

Орлов об Энрике: «Игрок стартового состава, самостоятельная фигура – сразу видно. Крепко стоит на ногах, может обыграть, пробить. У «Зенита» все идет по плану, кажется»