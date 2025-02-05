Аршавин о Луисе Энрике в «Зените»: «Крепкий и сильный, напоминает Дугласа Косту по манере, уверен в своей скорости. Ощущение, что приехал «на опыте»
Андрей Аршавин высказался о новичке «Зенита» Луисе Энрике Андре.
«Ощущение, что он приехал «на опыте». Обычно, когда игрок приходит, он хочет что‑то доказать, мельтешит, старается обыграть по 10 человек. А Луис Энрике – пока спокойненько. Где надо – отыграется, не будет форсировать получить мяч.
А где надо, наоборот, старается взорваться. Крепкий и сильный. По манере напоминает Дугласа Косту. Настолько уверен в своей скорости, что заранее «прокидывает» своего защитника», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
Луис Энрике взял в «Зените» 11-й номер, Дркушич – 6-й
Орлов об Энрике: «Игрок стартового состава, самостоятельная фигура – сразу видно. Крепко стоит на ногах, может обыграть, пробить. У «Зенита» все идет по плану, кажется»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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