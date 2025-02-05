Орлов об Энрике: «Игрок стартового состава, самостоятельная фигура – сразу видно. Крепко стоит на ногах, может обыграть, пробить. У «Зенита» все идет по плану, кажется»
Геннадий Орлов доволен игрой новичков «Зенита» в матче с ЦСКА.
Команда Сергея Семака одержала победу по пенальти в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (4:1, основное время – 2:2).
«Конечно, пока преждевременно делать какие-то глобальные выводы. Но, мне кажется, все у «Зенита» идет по плану. Понравились новички.
По Луису Энрике сразу видно, что это игрок стартового состава. Самостоятельная фигура. Может и обыграть один в один, и пробить. Способен создавать остроту. Крепко стоит на ногах.
Удачно вышел на замену Ванья Дркушич. Произвел приятное впечатление. Добавил солидности обороне сине-бело-голубых», – сказал комментатор.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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