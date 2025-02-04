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  • Семак о Соболеве: «Нужно больше правильных действий на поле. Иногда он хочет быть там, где мяч, это не всегда верно. Его надо встроить в игру»
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Семак о Соболеве: «Нужно больше правильных действий на поле. Иногда он хочет быть там, где мяч, это не всегда верно. Его надо встроить в игру»

Сергей Семак отметил недостатки в игре Александра Соболева.

«Зенит» победил ЦСКА в матче группового этапа Winline Зимнего кубка РПЛ (2:2, 4:1 по пенальти). Соболев сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время.
 
- В первом тайме структура была понятна и ясна. По игрокам – кто‑то получил меньше времени, а кто‑то больше. Алип три дня тренируется с командой, нужно было дать ему возможность. Тайм выдержал – уже хорошо. Луис Энрике два дня тренировался в Катаре, два дня – здесь. Еще посмотрели на Ванью Дркушича.

Конечно, после 65-75 минут, когда сделали много замен, структура поменялась. Саша Ерохин не на своей позиции играл, Никите Лобову пришлось выйти в центр. Позиции для многих – не родные, поэтому структура и качество изменились. Были неплохие моменты, голы очень красивые.

Момент со вторым голом ЦСКА и нарушением правил на Денисе Адамове.

– Сложно сказать, я был далеко, но в любом случае Денису надо быстрее работать с мячом. Но если ошибаемся, то лучше сделать это в таких матчах. Гол Матвея Кисляка? В перерыве было четыре замены, игроки просто не разобрались в позициях, где кто должен был играть. Это эффект сборов.

По поводу гола Соболева – забитые мячи добавляют уверенности, но нужно больше правильных действий на футбольном поле, больше использовать сильные качества. У него желания очень много, иногда он хочет быть там, где мяч. Это не всегда правильно. Его нужно встроить в игру, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Соболев
logoАлександр Ерохин
logoДенис Адамов
logoпремьер-лига Россия
logoВанья Дркушич
logoНуралы Алип
logoЛуис Энрике Андре
logoСергей Семак
logoЦСКА
logoМатвей Кисляк
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