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Луис Энрике взял в «Зените» 11-й номер, Дркушич – 6-й

Новички «Зенита» выбрали игровые номера.

«Луис Энрике будет выступать под номером 11. В разное время игровую форму с таким номером носили Дмитрий Баранник, Сергей Веденеев, Александр Кержаков, Радек Ширл, Себастьян Дриусси и Клаудиньо.

Ванья Дркушич сделал выбор в пользу номера 6. Ранее под ним выступали Николай Ларионов, Владимир Долгополов, Сергей Варфоломеев, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия, Бранислав Иванович, Деян Ловрен и Марио Фернандес», – говорится в заявлении клуба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoЗенит
logoЛуис Энрике Андре
logoАлександр Кержаков
logoДеян Ловрен
logoпремьер-лига Россия
Дмитрий Баранник
Сергей Веденеев
игровая форма
logoРадек Ширл
logoВанья Дркушич
logoБранислав Иванович
logoМарио Фернандес
logoНиколас Ломбертс
Николай Ларионов
Владимир Долгополов
logoКлаудиньо
logoХави Гарсия
logoСебастьян Дриусси
Александр Спивак
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