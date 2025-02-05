Луис Энрике взял в «Зените» 11-й номер, Дркушич – 6-й
Новички «Зенита» выбрали игровые номера.
«Луис Энрике будет выступать под номером 11. В разное время игровую форму с таким номером носили Дмитрий Баранник, Сергей Веденеев, Александр Кержаков, Радек Ширл, Себастьян Дриусси и Клаудиньо.
Ванья Дркушич сделал выбор в пользу номера 6. Ранее под ним выступали Николай Ларионов, Владимир Долгополов, Сергей Варфоломеев, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия, Бранислав Иванович, Деян Ловрен и Марио Фернандес», – говорится в заявлении клуба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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