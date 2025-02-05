Луис Энрике взял в «Зените» 11-й номер, Дркушич – 6-й

Новички «Зенита» выбрали игровые номера.

«Луис Энрике будет выступать под номером 11. В разное время игровую форму с таким номером носили Дмитрий Баранник , Сергей Веденеев , Александр Кержаков , Радек Ширл , Себастьян Дриусси и Клаудиньо.

Ванья Дркушич сделал выбор в пользу номера 6. Ранее под ним выступали Николай Ларионов, Владимир Долгополов, Сергей Варфоломеев, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия, Бранислав Иванович, Деян Ловрен и Марио Фернандес», – говорится в заявлении клуба.