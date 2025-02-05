Аршавин о лучшем бразильце «Зенита»: «Халк – он сделал больше всего. Следующий – Малком, он даже более звездный, в Европе его больше знают»

Андрей Аршавин назвал Халка лучшим бразильским игроком «Зенита».

Бразилец выступал за петербургский клуб с 2012 по 2016 год и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

«Ну, не любимый, а самый лучший – Халк. Который больше всего сделал, даже несмотря на то, что Малком , возможно, более звездный, и его в Европе даже больше знают.

Но Халк для «Зенита » сделал очень много. Следующий – Малком. Он поярче, чем Клаудиньо », – сказал бывший полузащитник «Зенита » и сборной России.