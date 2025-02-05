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  • Аршавин о лучшем бразильце «Зенита»: «Халк – он сделал больше всего. Следующий – Малком, он даже более звездный, в Европе его больше знают»
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Аршавин о лучшем бразильце «Зенита»: «Халк – он сделал больше всего. Следующий – Малком, он даже более звездный, в Европе его больше знают»

Андрей Аршавин назвал Халка лучшим бразильским игроком «Зенита».

Бразилец выступал за петербургский клуб с 2012 по 2016 год и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

«Ну, не любимый, а самый лучший – Халк. Который больше всего сделал, даже несмотря на то, что Малком, возможно, более звездный, и его в Европе даже больше знают.

Но Халк для «Зенита» сделал очень много. Следующий – Малком. Он поярче, чем Клаудиньо», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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