Ханс-Дитер Флик: «Тренировать «Барсу» – мечта, фантастика. Мне нравится город – солнце, еда, погода... Я люблю клуб, его игроки уникальны»
Ханс-Дитер Флик поделился ощущениями от работы в «Барселоне».
«В своей жизни я часто думаю о ситуациях, которые хотел бы пережить. Многие мечты сбываются, и одной из них было тренировать «Барсу».
Это что-то невероятное. Мне нравится этот город, он фантастический. Солнце, еда, погода... Сейчас февраль – и посмотрите на температуру.
Я люблю этот клуб, и тренировать эту команду – фантастика. Игроки уникальны. Это невероятно. Я никогда не испытывал ничего подобного. Они любят тренироваться, им нравится тренироваться и играть. Мне нравится наблюдать за этим.
Я очень ценю это. Это мечта, ставшая явью», – сказал главный тренер каталонской команды.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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