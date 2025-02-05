Ханс-Дитер Флик: «Тренировать «Барсу» – мечта, фантастика. Мне нравится город – солнце, еда, погода... Я люблю клуб, его игроки уникальны»

Ханс-Дитер Флик поделился ощущениями от работы в «Барселоне».

«В своей жизни я часто думаю о ситуациях, которые хотел бы пережить. Многие мечты сбываются, и одной из них было тренировать «Барсу».

Это что-то невероятное. Мне нравится этот город, он фантастический. Солнце, еда, погода... Сейчас февраль – и посмотрите на температуру.

Я люблю этот клуб, и тренировать эту команду – фантастика. Игроки уникальны. Это невероятно. Я никогда не испытывал ничего подобного. Они любят тренироваться, им нравится тренироваться и играть. Мне нравится наблюдать за этим.

Я очень ценю это. Это мечта, ставшая явью», – сказал главный тренер каталонской команды.