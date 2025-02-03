«Вы все трусы! Трусы!» Рафинья – судьям матча с «Алавесом» после замены

Рафинья Диас назвал судей матча с «Алавесом» трусами.

«Барселона » одержала победу со счетом 1:0 в 22-м туре Ла Лиги . Бразильский вингер был заменен на 67-й минуте.

Камеры Movistar запечатлели, как 28-летний футболист выражал недовольство судейской бригадой. Покидая поле, он сказал: «Мы должны сказать кое-что им, а не только друг другу».

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик пытался успокоить игрока, но тот крикнул: «Вы все трусы! Трусы!»