«Вы все трусы! Трусы!» Рафинья – судьям матча с «Алавесом» после замены
Рафинья Диас назвал судей матча с «Алавесом» трусами.
«Барселона» одержала победу со счетом 1:0 в 22-м туре Ла Лиги. Бразильский вингер был заменен на 67-й минуте.
Камеры Movistar запечатлели, как 28-летний футболист выражал недовольство судейской бригадой. Покидая поле, он сказал: «Мы должны сказать кое-что им, а не только друг другу».
Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик пытался успокоить игрока, но тот крикнул: «Вы все трусы! Трусы!»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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