«Барса» не готова к битве за титул. Флику мешает один важный недостаток

Летом Ханси Флик решился на авантюру: возглавил проблемную «Барсу», существующую в финансовом кризисе и без возможности запрашивать грандиозные трансферы на постоянной основе. Многие бы отказались от такого вызова, но немец не струсил.

Сейчас тренер идет в неплохом темпе, попутно зрелищно разбирая соперников. Но его работу сильно затрудняют внутренние проблемы клуба и команды. Одна из них – слабая скамейка. И этот недостаток может приостановить Флика на пути к чемпионству.

Подготовка к сезону – кошмар

«Ситуация сложная, особенно на экономическом уровне. Это не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Раньше тренер приходил и говорил: «Я хочу вот это, вот это и вот это». Сейчас все не так: мы не находимся в тех же условиях, что и команды с хорошей финансовой ситуацией, будь то «Реал» или другие европейские клубы» – после этих слов Хави весной прошлого года Жоан Лапорта уволил испанского коуча, хотя раньше обещал, что оставит.

Но пророчество Хави сбылось и легло на плечи уже нового тренера. Ханс-Дитер Флик приходил в команду с пониманием, что просить масштабных трансферов бесполезно. Пришлось делать главную ставку на академию. Теперь Флик при особом желании и необходимости может даже выпустить на любой матч основу, состоящую из выпускников академии «Ла Масия» , и не просесть по качеству и результатам. «В команде собраны как опытные игроки, так и молодые таланты. У «Барсы» одна из лучших академий в мире», – восхищался Флик в день своей презентации. Тренер понимал, что игроки академии – единственное спасение в такой безденежной ситуации.

В прошлом сезоне проблема нехватки игроков уже остро ощущалась, но летом клуб провел массовую распродажу, заработав практически 80 млн евро. И в предыдущее трансферное окно уходил не только балласт, но и целый ряд футболистов, которые сейчас бы явно не помешали: ❌ Центральный защитник Микаил Файе (в «Ренн» за 10,3 млн евро). ❌ Правый защитник Хулиан Араухо (в «Борнмут» за 10 млн евро). ❌ Нападающий Марк Гиу (в «Челси» за 6 млн евро). ❌ Нападающий Эстанис Педрола (выкуплен после аренды «Сампдорией» за 3 млн евро). ❌ Правый защитник Серджиньо Дест (отпустили в «ПСВ» бесплатно из-за высокой зарплаты и длительной травмы). ❌ Полузащитник Серджи Роберто (воспитанник и капитан команды ушел в «Комо» Сеска Фабрегаса). ❌ Полузащитник Илкай Гюндоган (отпустили бесплатно в «Ман Сити», чтобы освободить зарплатную ведомость). ❌ Левый защитник Маркос Алонсо (ушел бесплатно в «Сельту). ❌ Опорный полузащитник Ориль Ромеу (ушел в «Жироне» на год). ❌ Нападающий Витор Роке (ушел в «Бетис» на два года). ❌ Центральный защитник Клеман Ланге (ушел в «Атлетико» на год). ​​❌ Левый защитник Алекс Валле (ушел в «Селтик» на год).

На старте сезона Флик лишился 12 футболистов – серьезное ослабление состава. Здесь руководство «Барсы» компенсировало потери:

✅ Полузащитник Дани Ольмо пришел из «Лейпцига» (подписали за 55+7 млн евро).

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✅ Нападающий Пау Виктор (прошлый сезон провел за «Барсу Атлетик» на правах аренды) был выкуплен у «Жироны» за 2,7 млн евро (+ 50% от будущей продажи).

✅ После аренды в «Брайтоне» вернулся Ансу Фати.

✅ После аренды в «Жироне» вернулся Эрик Гарсия.

В итоге в сезон Флик вошел с составом, сократившимся на восемь футболистов. Не у всех из списка продаж было будущее в «Барселоне», но все же разница выглядит внушительно. В этой ситуации тренерский штаб обратился за помощью к резервной команде. За счет молодняка Флик и Лапорта заполнили пустые места в основе:

✅ Контракт с основной командой выдали полузащитнику Марку Касадо. В 21 год он уже не мог оставаться в резерве, поэтому сделал резкий скачок в карьере. Апгрейд получился достаточно успешным. Марк почти сразу стал играть как опытный футболист. Посмотрите на его ассист в класико.

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✅ «Барса» продлила контракт с молодым опорником Марком Берналем. 17-летний воспитанник сразу получил полное доверие Флика и пробился в основной состав.

✅ Левый фланг Флик усилил Жераром Мартином, которого год назад подписали из «Корнельи» за 200 тысяч евро. Главный минус Мартина – возраст: ему уже 22 года. В это время главные таланты «Барсы» гоняют по несколько сезонов в главной команде.

✅ Дублировать функции Жюля Кунде на правом фланге оборона доверили Эктору Форту. Ему 18 лет и он воспитанник клуба. Дебютировал еще при Хави.

Травмы и трансферы могут принести еще больше напряжения

Казалось, даже в таком финансовом кризисе клуб собрал неплохой состав для немецкого тренера. Но настроение испортила неприятная серия серьезных травм, которая задела все линии в схеме Флика.

В обороне за несколько месяцев собралось достаточно проблем. Летом был прооперирован центральный защитник Рональд Араухо, который не мог играть до января. В первой же встрече розыгрыша-2024/25 травму получил центральный защитник Андреас Кристенсен – он выбыл до января.

Полузащита тоже пострадала. Процесс восстановления после серьезной травмы продолжался у Пабло Гави. Свой первый матч он сыграл только в конце ноября и пока еще находится под пристальным наблюдением врачей, избегая серьезных нагрузок. Френки де Йонг никак не мог вылечиться после тройной травмы лодыжки в прошлом сезоне: тоже не играл до ноября и все еще не провел ни одного полного матча. Еще одна проблема для центра поля – кресты молодого Марка Берналя, который сыграет только в следующем сезоне.

Страдает даже вратарский набор «Барселоны». Серьезно травмировался основной голкипер Марк-Андре тер Стеген. При самом благоприятном раскладе он сможет сыграть только в конце мая. На его место экстренно подписали Войчеха Шченсного, который ради такого вызова возобновил карьеру.

К этой серии неудач можно добавить и регулярные короткие повреждения у основных футболистов: Ансу Фати (пропустил 11 матчей), Иньиго Мартиес (пропустит 9 матчей), Ферран Торрес (пропустил 8 матчей), Эрик Гарсия (пропустил 8 матчей), Дани Ольмо (пропустил 10 матчей), Фермин Лопес (пропустил 7 матчей) Ламин Ямаль (пропустил 5 матчей). В такой ситуации Ханси Флик уже было очень сложно, но к январю добавились новые проблемы:

❌ Закончилась временная регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора. «Барселона» смогла их зарегистрировать через суд только к 8 января – эта регистрация временная. А если суд в итоге откажет? На важном отрезке «Барса» рискует потерять двух важных футболистов.

❌ Рональд Араухо внезапно задумался о трансфере в «Ювентус». Однако травма Иньиго Мартинеса заставила защитника передумать. Кажется, он остается.

❌ Окончательно захандрил Ансу Фати. За полгода он получил 3 травмы и не набрал ни одного результативного действия. «Барса» думает о продаже футболиста, но мешает его высокая зарплата. Флик обвинил игрока в халатном отношении к тренировкам и оставил вне заявки на три матча подряд.

❌ До конца трансферного окна клуб может покинуть Эрик Гарсия. Он не пользуется особым доверием тренера и выходит на поле только в крайних случаях, к тому же – не на родной позиции (в опорной зоне, хотя он центральный защитник).

Ситуация не самая простая. Особенно – для клуба, перед которым стоят задачи бороться за победу во всех турнирах. Но Ханси Флик пока справляется: чего стоят только две яркие победы в класико, которые сильно разбавляют общую хандру.

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Прямо сейчас ситуация выровнялась: травмированные вернулись, Дани Ольмо и Пау Виктор получили временную регистрацию, а «Барселона» вышла из под финансовых ограничений Ла Лиги. Поэтому до конца января даже возможны новые приобретения.

Сейчас у Флика есть возможность выставлять свой лучший стартовый состав, освежать его заменами и даже ротировать ключевых футболистов. Вот пример из недавнего матча против «Бетиса»: Роберт Левандовски, Алехандро Бальде и Марк Касадо получили отдых, а их места в составе заняли Дани Ольмо, Жерар Мартин и Френки де Йонг. «Бетис» получил пятерку и ответил одним голом – Ольмо в той встрече отметился дублем из ассистов.

Так что пока все прекрасно. Но любой случайный вылет лидеров или какой-то новый управленческий промах нагонит тучи над «Барсой» и замедлит ход команды в этом сезоне. Например, Ламин Ямаль остается незаменимым футболистом на поле, а игровые качества Рафиньи не способен компенсировать ни один игрок текущего состава. А возможно ли будет не заметить потерю Педри, Пау Кубарси или Жюля Кунде? Точно – нет.

Точечно Флик размывал кризис – хватит ли его мастерства на новые экстренные ситуации?

Фото: RUTUBE; Gettyimages.ru /Europa Press Sports, Octavio Passos, Alex Caparros

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