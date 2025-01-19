Себальос о словах Симеоне про судейство: «Он еще не оправился от двух проигранных «Реалу» финалов ЛЧ, думаю. У каждого свое мнение, а мы должны продолжать побеждать»
Дани Себальос с иронией отреагировал на слова Диего Симеоне о судействе.
После победы «Реала» над «Сельтой» (5:2) в Кубке Испании главный тренер «Атлетико» выразил недовольство судейскими решениями в этом матче: «Это происходит сто лет. Не знаю, чему люди удивляются».
– Как оцениваете слова Симеоне?
– Думаю, он все еще не оправился от двух проигранных им финалов Лиги чемпионов против «Реала».
У каждого свое мнение, а мы должны продолжать работать. Продолжать в том же духе, то есть побеждать. И наслаждаться этой победой, – сказал полузащитник «Реала» после матча с «Лас-Пальмасом» (4:1).
«Атлетико» под руководством Симеоне дважды встречался с «Реалом» в финале Лиги чемпионов – в сезоне-2013/14 и 2015/16. Обе встречи завершились победами «сливочных».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем