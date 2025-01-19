Себальос о словах Симеоне про судейство: «Он еще не оправился от двух проигранных «Реалу» финалов ЛЧ, думаю. У каждого свое мнение, а мы должны продолжать побеждать»

Дани Себальос с иронией отреагировал на слова Диего Симеоне о судействе.

После победы «Реала » над «Сельтой» (5:2) в Кубке Испании главный тренер «Атлетико » выразил недовольство судейскими решениями в этом матче: «Это происходит сто лет. Не знаю, чему люди удивляются».

– Как оцениваете слова Симеоне?

– Думаю, он все еще не оправился от двух проигранных им финалов Лиги чемпионов против «Реала».

У каждого свое мнение, а мы должны продолжать работать. Продолжать в том же духе, то есть побеждать. И наслаждаться этой победой, – сказал полузащитник «Реала» после матча с «Лас-Пальмасом» (4:1).

«Атлетико» под руководством Симеоне дважды встречался с «Реалом» в финале Лиги чемпионов – в сезоне-2013/14 и 2015/16. Обе встречи завершились победами «сливочных».