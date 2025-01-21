Канисарес о судействе: «Рефери неосознанно судят, исходя из величия команд, хотя и не желают приносить им пользу. Немного смешно, что гранды жалуются»
Сантьяго Канисарес поделился мнением о жалобах на судейство в Ла Лиге.
«Это неразрывно связано с футболом, все команды считают, что судьи могут работать лучше, а те, кто относится к футболу более нейтрально, считают, что на «Бернабеу», «Метрополитано» или «Монтжуике» назначать пенальти сложнее, чем на стадионе, который вмещает 10 или 20 тысяч зрителей.
Я думаю, что рефери неосознанно судят, исходя из величия команд, хотя и не желают приносить им пользу. Нужно понимать, что наказать кого-то большего сложнее, чем кого-то меньшего.
Я нахожу немного смешным, что крупные команды жалуются. Менее крупные команды хотели бы, чтобы их судили так же, как судят трех грандов, но такое происходит во всех странах», – сказал бывший вратарь «Валенсии».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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