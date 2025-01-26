В пользу «Реала» назначено 10 пенальти в Ла Лиге, в его ворота – ни одного. У «Барселоны» – 4/3, у «Атлетико» – 2/2

«Реал» чаще всех среди претендентов на титул бьет пенальти.

Согласно подсчетам журналиста Алексиса Мартина-Тамайо, действующие чемпионы страны в текущем розыгрыше Ла Лиги 10 раз исполняли одиннадцатиметровые. В их ворота не было назначено ни одного пенальти.

У «Атлетико» 2 удара с точки плюс 2 в его ворота, у «Барселоны» – 4/3, у «Атлетика» – 3/3.

Также «Реал » дважды оставался в меньшинстве в этом сезоне, а его соперники – трижды. У «Атлетика» обратная ситуация. Игравшие против «Барселоны» и «Атлетико » команды ни разу не оставались вдесятером, в то время как у каталонцев и мадридцев было две и одна красные карточки соответственно.