Александр Мостовой: «Роналду имеет право называть себя самым совершенным, но я считаю Месси лучшим в истории. Из десяти игравших человек восемь назовут Лео»

Александр Мостовой сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Ранее португальский нападающий «Аль-Насра » заявил , что считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»

«Роналду имеет право называть себя лучшим и самым совершенным. Тут оспаривать просто не имеет смысла.

Другое дело, что я остаюсь при своем мнении о том, что Месси – лучший футболист в истории. Но это два величайших футболиста. Если придется выбирать, я выберу Месси. Из десяти игравших человек восемь лучшим назовут Лео», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Роналду про 1000 голов в карьере: «Я лучший бомбардир в истории. Забью 920 или 930 голов... Я много забиваю, но люди этого не ценят, просто говорят: «Ему нужно еще 85»

Роналду о Месси: «Мы 15 лет делили сцену при вручении наград и всегда хорошо ладили, однажды я переводил его на английский. Временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста»