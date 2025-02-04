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Ивич возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ. Экс-тренер «Краснодара» подписал контракт на 1,5 сезона

Владимир Ивич возглавил клуб из чемпионата ОАЭ.

Сегодня о назначении бывшего главного тренера «Краснодара» объявил «Аль-Айн». Соглашение рассчитано на полтора сезона.

В сезоне-2024/25 «Аль-Айн» идет 4-м в таблице после 14 туров чемпионата ОАЭ с отставанием от лидера на 15 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Аль-Айна»
logoВладимир Ивич
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