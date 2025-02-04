Ивич возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ. Экс-тренер «Краснодара» подписал контракт на 1,5 сезона
Владимир Ивич возглавил клуб из чемпионата ОАЭ.
Сегодня о назначении бывшего главного тренера «Краснодара» объявил «Аль-Айн». Соглашение рассчитано на полтора сезона.
В сезоне-2024/25 «Аль-Айн» идет 4-м в таблице после 14 туров чемпионата ОАЭ с отставанием от лидера на 15 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Аль-Айна»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем