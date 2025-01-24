Вячеслав Колосков: «Возвращение пива не гарантирует аншлаги на стадионах, но лишним не будет. Ничего плохого в этом нет»

Вячеслав Колосков не видит ничего плохого в продаже пива на стадионах.

«Возвращение пива не гарантирует аншлаги на стадионах, но и ничего плохого в этом нет. Люди вправе выбирать, каким образом им смотреть матчи любимой команды на стадионе.

Захотят – купят, не захотят – не купят. Лишним это точно не будет», – сказал почетный президент РФС.

Напомним, продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России 1 января 2005 года.