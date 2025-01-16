Матыцин о пиве на стадионах: «В повестке ближайших заседаний вопрос не стоит»

В Госдуме не планируют обсуждать продажу пива на стадионах в ближайшее время.

Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин. «В повестке ближайших заседаний Комитета вопрос о продаже пивной продукции на стадионах не стоит», – сказал Матыцин.