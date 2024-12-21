Экс-защитник «Баварии» Фуст: «Мне комфортнее было с Тухелем — он разговаривал с молодыми игроками, что-то подсказывал. Нагельсманна же общение с нами не интересовало»

Леон Фуст высказался об экс-тренерах «Баварии» Томасе Тухеле и Юлиане Нагельсманне.

21-летний воспитанник мюнхенского клуба, рожденный в семье русских немцев, ныне выступает за «Кубань».

— Ты сказал, что успел потренироваться с основой «Баварии» при Тухеле и Нагельсманне. Кто из них тебе больше понравился?

— Это два сильных специалиста, и я рад, что мне довелось поучаствовать в тренировках первой команды под их руководством. Мне лично комфортнее было с Тухелем — по той причине, что он разговаривал с молодыми игроками и что-то нам подсказывал. Нагельсманна же общение с нами не интересовало.

Я успел застать еще и нынешнего тренера «Баварии» Венсана Компани : мне кажется, что в плане контакта с молодыми он ближе к Нагельсманну. При этом у любого главного тренера «Баварии» задача только одна — раз за разом брать титулы, а не заниматься образованием юных футболистов. Так что жаловаться мне абсолютно не на что: могу только гордиться тем, что в какой-то момент поработал с тренерами и звездами первой команды, – сказал защитник.