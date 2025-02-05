Трент не сыграет с «Тоттенхэмом» из-за травмы бедра, Слот подтвердил: «Он уже занимается с реабилитологом. Посмотрим, будет ли он готов к воскресенью»

Трент Александер-Арнолд пропустит ответный матч «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом».

26-летний защитник повредил бедро во время матча с «Борнмутом» в 24-м туре АПЛ (2:0) и был заменен на 70-й минуте.

Сообщалось , что Трент избежал серьезной травмы, но восстановление займет несколько дней.

«Он пропустит завтрашний матч, и мы посмотрим, будет ли Александер-Арнолд готов к воскресенью (к матчу Кубка Англии с «Плимутом» – Спортс’‘).

Он уже занимается с тренером по реабилитации. Посмотрим, сколько времени понадобится на восстановление», – сказал главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот .

В первой игре Кубка английской лиги «Тоттенхэм» победил дома со счетом 1:0.