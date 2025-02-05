Трент не сыграет с «Тоттенхэмом» из-за травмы бедра, Слот подтвердил: «Он уже занимается с реабилитологом. Посмотрим, будет ли он готов к воскресенью»
Трент Александер-Арнолд пропустит ответный матч «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом».
26-летний защитник повредил бедро во время матча с «Борнмутом» в 24-м туре АПЛ (2:0) и был заменен на 70-й минуте.
Сообщалось, что Трент избежал серьезной травмы, но восстановление займет несколько дней.
«Он пропустит завтрашний матч, и мы посмотрим, будет ли Александер-Арнолд готов к воскресенью (к матчу Кубка Англии с «Плимутом» – Спортс’‘).
Он уже занимается с тренером по реабилитации. Посмотрим, сколько времени понадобится на восстановление», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
В первой игре Кубка английской лиги «Тоттенхэм» победил дома со счетом 1:0.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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