Трент травмировал ногу в матче «Ливерпуля» с «Борнмутом»

Трент Александер-Арнолд преждевременно покинул поле в матче с «Борнмутом».

На 68-й минуте игры 24-го тура АПЛ защитник «Ливерпуля » сел на газон и дал понять, что в связи повреждением правой ноги не может продолжать. Вероятно, у него мышечная травма.

Вместо Трента на поле вышел Конор Брэдли.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.