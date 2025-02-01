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Трент травмировал ногу в матче «Ливерпуля» с «Борнмутом»

Трент Александер-Арнолд преждевременно покинул поле в матче с «Борнмутом».

На 68-й минуте игры 24-го тура АПЛ защитник «Ливерпуля» сел на газон и дал понять, что в связи повреждением правой ноги не может продолжать. Вероятно, у него мышечная травма.

Вместо Трента на поле вышел Конор Брэдли.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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