Трент избежал серьезной травмы и пропустит «несколько дней, а не недель». Защитник «Ливерпуля» вряд ли сыграет в ответном матче с «Тоттенхэмом»
Трент Александер-Арнолд избежал серьезной травмы.
Защитник «Ливерпуля» повредил бедро во время матча с «Борнмутом» в 24-м туре АПЛ (2:0) и был заменен на 70-й минуте.
По информации The Times, сканирование показало, что футболист пропустит «несколько дней, а не недель». Тем не менее клуб не хочет рисковать здоровьем игрока – Трент вряд ли выйдет на поле до дерби с «Эвертоном», которое состоится 12 февраля.
Таким образом, англичанин не примет участие в ответном матче против «Тоттенхэма» в полуфинале Кубка лиги и в игре с «Плимутом» в 4-м раунде Кубка Англии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем