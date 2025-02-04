Трент избежал серьезной травмы и пропустит «несколько дней, а не недель». Защитник «Ливерпуля» вряд ли сыграет в ответном матче с «Тоттенхэмом»

Трент Александер-Арнолд избежал серьезной травмы.

Защитник «Ливерпуля » повредил бедро во время матча с «Борнмутом» в 24-м туре АПЛ (2:0) и был заменен на 70-й минуте.

По информации The Times, сканирование показало, что футболист пропустит «несколько дней, а не недель». Тем не менее клуб не хочет рисковать здоровьем игрока – Трент вряд ли выйдет на поле до дерби с «Эвертоном», которое состоится 12 февраля.

Таким образом, англичанин не примет участие в ответном матче против «Тоттенхэма » в полуфинале Кубка лиги и в игре с «Плимутом» в 4-м раунде Кубка Англии.