«Ливерпуль» остался фаворитом Кубка лиги после 0:1 в первом полуфинале с «Тоттенхэмом»
«Тоттенхэм» победил «Ливерпуль» (1:0) в первом полуфинале Кубка английской лиги.
Несмотря на поражение, «красные» остаются фаворитами противостояния за 1.55. На выход «Тоттенхэма» в финал можно поставить за 2.55.
«Ливерпуль» также котируется фаворитом Кубка лиги за 2.30. На титул «Ньюкасла» дают 2.80.
Победитель Кубка лиги по версии букмекеров:
1. «Ливерпуль» – 2.30
2. «Ньюкасл» – 2.80
3. «Тоттенхэм» – 6.00
4. «Арсенал» – 9.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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