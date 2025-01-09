«Ливерпуль» остался фаворитом Кубка лиги после 0:1 в первом полуфинале с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» победил «Ливерпуль» (1:0) в первом полуфинале Кубка английской лиги.

Несмотря на поражение, «красные» остаются фаворитами противостояния за 1.55. На выход «Тоттенхэма» в финал можно поставить за 2.55.

«Ливерпуль» также котируется фаворитом Кубка лиги за 2.30. На титул «Ньюкасла» дают 2.80.

Победитель Кубка лиги по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 2.30

2. «Ньюкасл» – 2.80

3. «Тоттенхэм» – 6.00

4. «Арсенал» – 9.00

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