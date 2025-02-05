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АПЛ надеется ввести полуавтоматическое определение офсайда до конца сезона. Лига добилась «значительного прогресса» в испытаниях системы

АПЛ надеется внедрить полуавтоматическое определение офсайда до конца сезона.

Изначально ожидалось, что технологию начнут использовать в октябре или ноябре, однако затем ее внедрение было отложено до зимы – пока АПЛ не будет «полностью удовлетворена».

ESPN отмечает, что, несмотря на обширные испытания и анализ системы в течение прошлого сезона, лига не уверена в абсолютной надежности технологии и не планирует использовать ее, пока не убедится в этом.

«Мы все еще тестируем ее, но значительно продвигаемся. Мы находимся в ином положении по сравнению с Рождеством, когда я общался с тренерами, но мы добились значительного прогресса в этой области. Сейчас я надеюсь, что в какой-то момент этого сезона мы сможем внедрить технологию, но я повторю то, о чем говорил уже несколько раз. Мы не собираемся внедрять ее, пока у нас есть какие-либо сомнения относительно ее работы.

Должен признать, что, учитывая трудности, с которыми мы столкнулись в первые несколько месяцев сезона, у меня были серьезные сомнения на этот счет, но прогресс, достигнутый за последние 4-6 недель, был значительным. Мы считаем, что внедряем лучшую и наиболее точную систему без необходимости использования чипа в мяче.

По сути, использование полуавтоматической технологии не нарушает целостность правила и не меняет целостности определения офсайда и процесса принятия решений. Она лишь делает процесс более эффективным. Конечно, если мы не будем уверены до последних двух или трех туров, думаю, вы придете к прагматичному выводу и просто скажете, что не имеет смысла вводить систему сейчас. Но мы активно рассматриваем возможность ввести ее раньше, если сможем», – сказал директор АПЛ Тони Скоулз.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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