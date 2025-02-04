IFAB обсудит тестирование системы тренерских запросов на собрании 1 марта

IFAB обсудит тестирование системы тренерских запросов в марте.

Система FVS, которая позволяет тренерам делать запросы на просмотр видеоповторов, впервые появилась на женских чемпионатах мира среди игроков до 17 и 20 лет. Сообщалось, что ФИФА хочет продолжить тестирование системы как альтернативы ВАР, а IFAB считает нововведение экономически эффективной альтернативой.

Вопросы испытаний системы тренерских запросов будут рассмотрены на ежегодном собрании в Белфасте 1 марта. В частности, члены IFAB, обсудят прогресс в разработке ФИФА системы FVS и другие текущие испытания, в частности, направленные на сокращение временных затрат на проверку эпизодов и контроль поведения участников матчей.

Также на собрании будут предложены некоторые поправки к правилам игры на сезон-2025/26, включая правило, согласно которому только капитан может общаться с судьми во время матча.