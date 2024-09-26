АПЛ отложила внедрение полуавтоматического определения офсайда до зимы. Систему не хотят использовать, пока не будут «полностью удовлетворены»
АПЛ отложила введение системы полуавтоматического определения офсайда.
Ожидалось, что технологию начнут использовать в октябре или ноябре – после одного из осенних перерывов на матчи сборных.
Однако, как сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол, внедрение полуавтоматического определения офсайда отложено до зимы. В АПЛ готовы начать использовать систему лишь после того, как будут «полностью удовлетворены» ею.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Каве Солекола
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