Лунев о ситуации с Бителло: «Пока не извинялся – не считает нужным, видимо. Ждем, будет ли обращение»
Андрей Лунев высказался о ситуации с опозданием Бителло на сборы «Динамо».
Напомним, полузащитник не прибыл в расположение «Динамо» после отпуска, завершившегося 13 января. Бразилец вернулся в команду лишь 26 января. Сообщалось, что за это клуб решил оштрафовать футболиста на месячную зарплату.
– Как относишься к ситуации с Бителло?
– Все ждем обращения. Будет ли оно.
– То есть пока он не извинялся?
– Пока нет. Видимо, не считает нужным.
– Как к этому относишься?
– Очевидно, что не очень.
– Есть ли доверие после такого?
– Посмотрим, – сказал вратарь «Динамо».
«Динамо» рассмотрит предложения по Бителло. Переговоров о продлении контракта не планируется (Иван Карпов)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем