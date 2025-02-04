Лунев о ситуации с Бителло: «Пока не извинялся – не считает нужным, видимо. Ждем, будет ли обращение»

Андрей Лунев высказался о ситуации с опозданием Бителло на сборы «Динамо».

Напомним, полузащитник не прибыл в расположение «Динамо» после отпуска, завершившегося 13 января. Бразилец вернулся в команду лишь 26 января. Сообщалось, что за это клуб решил оштрафовать футболиста на месячную зарплату.

– Как относишься к ситуации с Бителло?

– Все ждем обращения. Будет ли оно.

– То есть пока он не извинялся?

– Пока нет. Видимо, не считает нужным.

– Как к этому относишься?

– Очевидно, что не очень.

– Есть ли доверие после такого?

– Посмотрим, – сказал вратарь «Динамо».

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