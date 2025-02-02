«МЮ» ни разу не попал в створ в 1-м тайме домашней игры с «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» не нанес ни одного точного удара в 1-м тайме домашней игры.
Команда Рубена Аморима принимает «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ. Счет после первого тайма не открыт.
Манкунианцы за первую половину пробили по воротам соперника 10 раз, но ни разу не попали в створ. При этом Кобби Майну пробил в штангу.
У «Кристал Пэлас» было 7 ударов, один из которых был точным.
При этом «МЮ» больше владел мячом (67,2%), точнее пасовал (83,6% против 66,9%) и подал 6 угловых (гости – ни одного).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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