«МЮ» ни разу не попал в створ в 1-м тайме домашней игры с «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» не нанес ни одного точного удара в 1-м тайме домашней игры.

Команда Рубена Аморима принимает «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ . Счет после первого тайма не открыт.

Манкунианцы за первую половину пробили по воротам соперника 10 раз, но ни разу не попали в створ. При этом Кобби Майну пробил в штангу.

У «Кристал Пэлас » было 7 ударов, один из которых был точным.

При этом «МЮ » больше владел мячом (67,2%), точнее пасовал (83,6% против 66,9%) и подал 6 угловых (гости – ни одного).