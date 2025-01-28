Гришин о ситуации с Бителло: «Пора прекращать с легионерами ерундой заниматься и гладить по одному месту. Какая-то же должна быть гордость за страну»

Александр Гришин критически оценил ситуацию с опозданием Бителло на сбор.

Напомним, 13 января футболисты «Динамо» вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба. Полузащитник вернулся в команду лишь 26 января.

Сообщалось , что клуб оштрафует бразильца на месячную зарплату.

«Пора прекращать с этими легионерами ерундой заниматься и гладить по одному месту. Надо принимать санкции против них через ФИФА. Хотят - играют, не хотят – не возвращаются в клубы. Бардак полный! Надо прекращать эту канитель.

Иностранцы ерундой занимаются уже не первый год. Не уважают ни клубы, ни нашу страну. Какая-то у нас же должна быть гордость за страну. Надо что-то делать.

Пусть наши молодые ребята играют. Когда СССР развалился, играли наши футболисты и чемпионат потихоньку поднялся. Ничего страшного, и в Лиге чемпионов играли.

Бителло – хороший футболист, но так не делается. При том что он не единственный такой. Получается, клубы свои обязательства выполняют, а иностранец всегда может уехать. Какой-то беспредел творится!

Смысла «Динамо» давать второй шанс Бителло нет. Человек не будет выкладываться полностью, у него голова работает уже на отъезд. Если он хочет уйти, то, как раньше, играть не будет, уже пропала мотивация. Руководство «Динамо» разберется, что с ним делать», – сказал бывший футболист бело-голубых.

Все инсайды о саге Бителло – что вообще произошло?