Генич о Бителло: «Мне его жалко, он кажется правильным и послушным. Не верится, что он мог бы конфликтовать с «Динамо», чтобы выбивать себе условия. Может, запудрили мозги агент и окружение»

Константин Генич высказался о ситуации с Бителло.

Напомним, 13 января футболисты «Динамо» вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба. Полузащитник вернулся в команду лишь 26 января.

– Как надо относиться к поведению легионеров?

– Каждую историю надо рассматривать индивидуально. Надо понимать статус игрока в команде и его окружение. Невозвращение Переса, Томпсона или Мендеса можно воспринимать с одной стороны, ситуации Бителло и Саравии другие.

Для меня Бителло стопроцентно один из лучших игроков «Динамо». Браво клубу, что смогли договориться на такой контракт при подписании. Наверное, за время в России агент пообщался с коллегами и видит другие цифры, нежели в контракте Бителло. Искушение поиграть этими цифрами велико. Тут агенты радикально пошли на конфликт.

Мне жалко Бителло, он не типичный бразильский игрок в плане культа. Он кажется правильным и послушным. Не верится, что он мог бы напрямую вступать в конфликт с клубом, чтобы выбивать себе условия. Может быть, ему запудрили мозги агент и окружение. Поэтому ситуацию довели до такого состояния.

Если у Бителло есть желание вернуться в Бразилию и играть за «Ботафого», то почему нет? Тем более, сейчас будет клубный чемпионат мира, где можно себя показать.

Сейчас идут переговоры между агентом и «Динамо». Если у них есть задача договориться о новом контракте, они к этому придут. Если игрок не хочет играть за клуб, то тут встает вопрос выплат от «Ботафого». «Динамо » будет жестко настаивать, чтобы минимум 70% был первый транш. Надо искать замену и выходить на рынок с живыми деньгами, – сказал комментатор «Матч ТВ ».