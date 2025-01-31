Генич о Бителло: «Мне его жалко, он кажется правильным и послушным. Не верится, что он мог бы конфликтовать с «Динамо», чтобы выбивать себе условия. Может, запудрили мозги агент и окружение»
Напомним, 13 января футболисты «Динамо» вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба. Полузащитник вернулся в команду лишь 26 января.
– Как надо относиться к поведению легионеров?
– Каждую историю надо рассматривать индивидуально. Надо понимать статус игрока в команде и его окружение. Невозвращение Переса, Томпсона или Мендеса можно воспринимать с одной стороны, ситуации Бителло и Саравии другие.
Для меня Бителло стопроцентно один из лучших игроков «Динамо». Браво клубу, что смогли договориться на такой контракт при подписании. Наверное, за время в России агент пообщался с коллегами и видит другие цифры, нежели в контракте Бителло. Искушение поиграть этими цифрами велико. Тут агенты радикально пошли на конфликт.
Мне жалко Бителло, он не типичный бразильский игрок в плане культа. Он кажется правильным и послушным. Не верится, что он мог бы напрямую вступать в конфликт с клубом, чтобы выбивать себе условия. Может быть, ему запудрили мозги агент и окружение. Поэтому ситуацию довели до такого состояния.
Если у Бителло есть желание вернуться в Бразилию и играть за «Ботафого», то почему нет? Тем более, сейчас будет клубный чемпионат мира, где можно себя показать.
Сейчас идут переговоры между агентом и «Динамо». Если у них есть задача договориться о новом контракте, они к этому придут. Если игрок не хочет играть за клуб, то тут встает вопрос выплат от «Ботафого». «Динамо» будет жестко настаивать, чтобы минимум 70% был первый транш. Надо искать замену и выходить на рынок с живыми деньгами, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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