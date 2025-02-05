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Дюков о матче сборных России и Турции в 2025 году: «Теоретически игра возможна, но все зависит от календаря»

Александр Дюков высказался о возможном матче сборных России и Турции.

В конце прошлого года министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что федерации футбола двух стран ведут диалог об организации товарищеского матча в 2025 году. Турецкая федерация факт диалога с РФС на тот момент не подтвердила

«Я уже говорил, что мы даем комментарии по матчам сборной только тогда, когда мы договорились и подписали договор.

Игра с командой Турции теоретически возможна, но все зависит от календаря», – сказал президент РФС.

В феврале 2022 года сборная России была отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Команда под руководством Валерия Карпина проводит товарищеские матчи. В 2024 году национальная команда провела в общей сложности 5 игр. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoСборная Турции по футболу
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoРФС
ТАСС
Федерация футбола Турции
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