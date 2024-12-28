Россия может провести матч с Турцией в 2025 году, заявил Дегтярев: «Мы работаем над этим. У турецкой сборной есть интерес»
Сборная России может встретиться с командой Турции в 2025 году.
Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями.
100 лет у нас первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч?
Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция», – сказал Дегтярев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Вести»
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