Россия может провести матч с Турцией в 2025 году, заявил Дегтярев: «Мы работаем над этим. У турецкой сборной есть интерес»

Сборная России может встретиться с командой Турции в 2025 году.

Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями.

100 лет у нас первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции . Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч?

Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция», – сказал Дегтярев.