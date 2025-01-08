Россия и Беларусь договорились о матче в Минске. Глава АБФФ подтвердил
Беларусь и Россия договорились о товарищеском матче в Минске.
Об этом заявил председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев.
Ранее в АБФФ сообщили, что направили предложение в РФС о матче команд Беларуси и России в июне.
«Такая договоренность есть, она подтверждена обоюдно. Планируется сыграть в Белоруссии, в Минске, на новом национальном стадионе.
Игра должна пройти, как обычно бывает, во время международной европейской паузы», – сказал Шерстнев.
В июне 2024 года сборная России обыграла Беларусь в Минске со счетом 4:0.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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