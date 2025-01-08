Россия и Беларусь договорились о матче в Минске. Глава АБФФ подтвердил

Беларусь и Россия договорились о товарищеском матче в Минске.

Об этом заявил председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев.

Ранее в АБФФ сообщили , что направили предложение в РФС о матче команд Беларуси и России в июне.

«Такая договоренность есть, она подтверждена обоюдно. Планируется сыграть в Белоруссии, в Минске, на новом национальном стадионе.

Игра должна пройти, как обычно бывает, во время международной европейской паузы», – сказал Шерстнев.

В июне 2024 года сборная России обыграла Беларусь в Минске со счетом 4:0.