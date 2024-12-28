Турция о возможном матче с Россией в 2025-м: «Между нашими федерациями общение не ведется»
В федерации футбола Турции высказались о возможной игре со сборной России.
«Видели слова министра спорта России, но на данный момент между нашими футбольными федерациями общение не ведется. Возможно, разговоры идут на уровне министерств спорта и других высших органов. Поэтому пока никак прокомментировать подобную информацию мы не можем.
Возможен ли матч в марте? У нас есть две свободные даты в июне 2025 года», – сказал пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар.
«Игру России и Турции невозможно организовать в нынешней ситуации. В июле у Турции будет два матча, но точно не с Россией». Матч-агент ФИФА о товарищеской игре
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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